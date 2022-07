DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

In de nacht van 14op 15 juli is uit een schuurtje bij een woning aan de Norderneyer Straße in Papenburg een e-bike van het merk Hercules gestolen. Om bij de fiets te komen hebben de daders zich met geweld toegang tot de schuur verschaft. De schade bedraagt 2.200 euro.

Haren

Eveneens in de nacht van 14 op 15 juli werden uit een garage aan de Holunderweg in Haren twee e-bikes gestolen. De fietsen van het merk Riese und Müller vertegenwoordigen een waarde van 10.200 euro.

Lathen

Op 15 juli is tussen 14.00 en 14.35 uur aan de Am Bahnhof in Lathen een geparkeerde camper aangereden. Het voertuig heeft aan de voorzijde voor 1.500 euro schade. De veroorzaker is er vandoor gegaan.

Rhede

In de nacht van 13 op 14juli is uit een garage aan de Orffstraße in Rhede een e-bike van het merk Gazelle gestolen. De schade bedraagt 3.000 euro.

Bunde

De politie heeft gistermiddag om 15.15 uur op de Neuschanzer Straßeeen 39 jarige automobiliste aangehouden. Na bloedonderzoek in het ziekenhuis bleek dat de vrouw onder invloed van cocaïne en THC verkeerde. Er is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder- en in het bezit hebben van verdovende middelen.