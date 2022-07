Burgemeester Velema feliciteert echtpaar Abels- Schipper met hun 60 jarig huwelijksjubileum

BLIJHAM – Vanmiddag kwam burgemeester Jaap Velema het echtpaar Abels – Schipper feliciteren met hun 60 jarig huwelijksjubileum.

Op 30 juni j.l. was het echtpaar Abels – Schipper 60 jaar getrouwd. Dit jubileum werd in kleine kring met onder anderen hun twee kinderen en vier kleinkinderen gevierd. Vandaag bracht burgemeester Jaap Velema, namens de gemeente Westerwolde, het echtpaar de felicitaties over. Eerder vandaag kregen ze namens de gemeente al een boeket bloemen bezorgd, maar de burgemeester kwam niet met legen handen. Hij bracht hun ingelijste huwelijksakte mee.

De heer Jan Abels is geboren op 28 maart 1938 en mevrouw Geertje Hindertje Schipper is geboren op 29 maart 1938, allebei in Bellingwolde. Tijdens hun tienerjaren bezochten ze respectievelijk de Technische school en de Huishoudschool in Winschoten. Met een grote groep gingen ze er op de fiets naar toe. Onderweg bloeide hun liefde op en ze spraken af om naar de kermis of naar de film bij De Roos in het voormalig Hotel Reiderland te gaan.

Op 30 juni 1962 traden ze in het gemeentehuis van Bellingwolde in het huwelijk. De eerste jaren woonden ze bij de ouders van mevrouw, in het “Zwarte Hoes” in Bellingwolde. Een wethouder was toentertijd lid van dezelfde toneelvereniging als mevrouw Abels en haar vader. Zij zorgde er voor dat het echtpaar na een aantal jaar een splinternieuwe woning aan de Middensingel kreeg. Daar werden hun twee dochters geboren.

De heer Abels heeft eerst bij Dresco Rijwielhandel in Winschoten en later bij Feiken Electro in Bellingwolde gewerkt. In 1971 trad hij in dienst bij Installatiebedrijf Drenth in Veendam. Daar heeft hij tot zijn pensioengerechtigde leeftijd, van toen 61 jaar, gewerkt. Mevrouw Abels was een aantal jaar in dienst bij kledingwinkel Perton In Bellingwolde.

Foto’s: Catharina Glazenburg