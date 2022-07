GroenLinks brengt werkbezoek aan voedselbos Oogstwold

OOSTWOLD – GroenLinks is op werkbezoek geweest bij Oogstwold in Oostwold, waar Bauke Kemperman en Jorik Degenkamp een ‘gastronomisch’ voedselbos ontwikkelen. Het gastronomisch voedselbos was genomineerd voor de Duurzame 30 van het Dagblad van het Noorden. GroenLinks stimuleert nieuwe en duurzame ontwikkelingen voor gevarieerd en gezond voedsel. Reden genoeg om bij deze onderneming een kijkje in de keuken te nemen.

Het werkbezoek, met onder meer GroenLinks statenlid Nadja Siersema en GroenLinks raadslid Aart Jan Langbroek (Oldambt), vond plaats op de heetste dag van deze zomer. Door het bladerdek van de struiken en bomen was de informatieve en enthousiast gebrachte rondleiding door Bauke en Jorik goed te doorstaan. Het voedselbos in Oostwold is een gevarieerd en aantrekkelijk kruiden-, struiken- en bomenrijk gebied. In het voedselbos groeien onder andere de pindakaasstruik, walnotenbomen, tamme kastanje, veel soorten bessenstruiken en vruchtenbomen. Uiteindelijk zal het voedselbos producten opleveren die gebruikt gaan worden in hun eigen restaurant, waarbij ook lokale ondernemers betrokken zullen worden.

GroenLinks ziet een voedselbos als onderdeel van toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw. Statenlid Nadja Siersema: “In een voedselbos kan zonder gewasbeschermingsmiddelen en mest voedsel verbouwd worden. Daarbij zijn voedselbossen goed voor de biodiversiteit.” Raadslid Aart Jan Langbroek ziet dat zulke ondernemingen in Oldambt belangrijk zijn: “Oogstwold, past met dit concept, heel goed in de groenstructuur grenzend aan de Blauwestad.”

Tot slot werd GroenLinks door Jorik en Bauke verrast met een heerlijk gerecht. Tempeh van het oergraan emmer in gefermenteerd druivenblad, met daslookcrème, kappertjes van vlier en groene walnoot op azijn. Opgemaakt met bloemen van puntwederik, valeriaan en daglelie als fleurige eetbare garnering. Het was idyllisch genieten in de schaduw van de walnotenbomen.

Foto’s: Aart Jan Langbroek