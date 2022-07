Handige tips over energie besparen en verduurzamen op gemeentelijke website Oldambt

OLDAMBT – Oldambt wil in 2050 een CO 2 -neutrale en klimaatbestendige gemeente zijn. Door woningen te verduurzamen, wordt het wonen betaalbaarder en comfortabeler gemaakt. Daarnaast is de gemeente bezig plannen te maken om de energiearmoede aan te pakken. Verspreid over de gemeentelijke website waren allerlei artikelen over bovenstaande onderwerpen te vinden. Om het de inwoners makkelijker te maken is deze informatie nu allemaal gebundeld op één pagina.

Informatie gebundeld op één pagina

Jurrie Nieboer, wethouder Energie & Duurzaamheid, kreeg met regelmaat de opmerking dat er geen duidelijke informatie te vinden was over de mogelijkheden voor energietoeslag, besparen op energie of verduurzamen van een woning. “Deze informatie was er wel, maar versnipperd over onze website. Omdat verduurzaming op dit moment het gesprek van de dag is, hebben we gekeken of we alle informatie kunnen bundelen en op één webpagina kunnen plaatsen. En dat is gelukt!”, aldus de wethouder.

Energie besparen & verduurzamen

Op de pagina ‘energie besparen en verduurzamen’ vindt men informatie over o.a. het regionale energieloket (hier kan men terecht voor vragen over hoe een woning energiezuiniger kan worden gemaakt) en jouwbespaarcoach.com (helpt woningeigenaren om op woonlasten te besparen). Ook voor informatie over de energietoeslag of financieringsmogelijkheden kunt u hier terecht.

De pagina wordt voortdurend aangevuld met nieuwe informatie en is te bereiken via www.gemeente-oldambt.nl/energie-besparen-en-verduurzamen.

Ingezonden