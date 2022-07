Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 21 juli, 07.55 uur door John Havinga

VANDAAG ONWEERSBUIEN | MORGEN EN ZATERDAG KOEL ZOMERWEER

Het wordt vandaag koeler met veel bewolking en onweersbuien en de warmte van gisteren wordt verdreven. De maximumtemperaturen liggen rond 20 à 21 graden, bij een matige en bij vlagen vrij krachtige zuidwestenwind (4-5). In de loop van de avond wordt het droog.

Morgen vrij zonnig en droog bij een maximumtemperatuur die rond 20 graden komt te liggen. Het waait dan matig uit het noordwesten. Zaterdag krijgen we ook koel ‘Hollands weer’ met zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt opnieuw 20 graden, bij een matige noordwestenwind.



Zondag en maandag komen de zomerse temperaturen terug en het wordt dan vrij zonnig, met temperaturen die zondagmiddag oplopen tot rond 26 graden en maandag uit kunnen komen op de tropische waarde van 30 graden. Waarschijnlijk in de avond en nacht of anders dinsdag gevolgd door (onweers)buien.