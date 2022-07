DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vrijdagmiddag om half vier verloor de 53 jarige bestuurder van een motor in een bocht van de L48, de Landegger Straße, de controle over zijn voertuig. Hij kwam in de berm terecht en belandde 100 meter verderop in een sloot. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Een 22 jarige man, die als passagier op de motor zat, overleefde het ongeval niet. Over de hoogte van de schade is niets bekend. De weg is enige tijd voor onder anderen bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.