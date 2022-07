Mooie Muur 6 in Stadskanaal maakt de Mooie Muren aan de Utrechtselaan compleet

STADSKANAAL – KunstwerkT NL heeft even op zich laten wachten, maar het wachten wordt beloond. Op 15 augustus start de Rotterdamse Nina Valkhoff aan de zesde muur in Stadskanaal.

Mooie Muren

De Mooie Muren zijn onderdeel van het project Street Art Stadskanaal georganiseerd door KunstwerkT NL. Nina Valkhof begint op 15 augustus aan haar Mooie Muur in Stadskanaal, de zesde Mooie Muur op een rij. Michel Velt, Marcus GOMAD Debie, Case MaClaim, Kitsune Jolene en BKFoxx zijn de street artists vanMooie Muur 1 tot en met 5 en street artist Filipe Lourenco heeft Mooie Keet 1 in Alteveer op naam staan.

Street Art zet aan tot nadenken

“We gaan verder waar we gebleven zijn en Stadskanaal weer een stukje trotser maken met een muurschildering van wereldklasse”, aldus Marion van der Laan, vrijwilliger bij KunstwerkT NL. Nina Valkhoff is illustrator en muralist en ruim 20 jaar actief kunstenares. Haar werk is wereldwijd te zien in de straten van Zweden tot Mexico en van Portugal tot Argentinië. Grote muurschilderingen maken is haar passie. Nina houdt ervan om haar muren te bedekken met planten en (bedreigde) dierensoorten. Nina zegt hierover: ‘met mijn muurschildering wil ik onze voorliefde voor schattige of gewonere dieren laten zien.’



De ontwikkelingen zijn te volgen via de website https://kunstwerktstadskanaal.nl en de facebookpagina van KunstwerkT NL. Maar het blijft altijd leuker om op de locatie zelf te kijken. Houd deze FB pagina in de gaten want ze gaan tijdens de werkzaamheden van Nina Valkhoff een extra rondleiding in de avonduren organiseren.

