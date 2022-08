DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

Gisteravond is bij een ongeval op de B401 bij Heede een 16 jarig meisje gewond geraakt. Het slachtoffer zag een tegemoetkomende VW over het hoofd toen zij om zes uur op haar brommer vanaf de Heeder Straße linksaf naar Heede wou afslaan. Ze is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de 47 jarige automobilist ongedeerd. De schade wordt op 7.000 euro geschat.

Dörpen

Maandag moest een 25 jarige bestuurster van een Audi om 11.40 uur op de B401 bij Dörpen naar rechts uitwijken om een frontale botsing met een vrachtwagen te voorkomen, die haar op haar weghelft tegemoet kwam. Hierbij schampte zij de vangrail. Er ontstond voor 3.000 euro schade aan haar auto. De vrachtwagenchauffeur is doorgereden. De politie vraagt getuigen van het ongeval contact met het bureau in Dörpen op te nemen.

Papenburg

Gisteren is tussen 12.30 en 14.30 uur aan de Marktstraße in Papenburg een geparkeerde zwarte Volvo aangereden. Er ontstond voor 2.000 euro schade. De veroorzaker is er vandoor en de politie is naar hem op zoek.

Oberlangen

Tussen zondag en maandag is vanuit de Im Fehnken in Oberlangen een witte motor van het merk Yamaha gestolen. De schade bedraagt 6.000 euro.

Meppen

Tussen zondag en maandag is op de parkeerplaats aan de Matthias-Claudius-Straße in Meppen een grijze Mazda aangereden. De auto heeft schade aan de achterzijde. De veroorzaker is doorgereden.