Open dagen Boerderij Hermans Dijkstra goed bezocht

MIDWOLDA – Bij Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda werden vier open dage georganiseerd. Vandaag was de laatste.

De boerderij Hermans Dijkstra heeft een museale functie. Er wordt een beeld gegeven over het leven en werken van een rijke herenboer rond 1900. Zo is de hele boerderij ingericht in de stijl van 100-200 jaar geleden. Na een grondige restauratie van het pand dient dit nu als restaurant met museum.

Vier dagen lang konden bezoekers een kijkje nemen in de mooie kamers, de grote kelder, de koegang en de graanschuur. Voor de kinderen was er een leuke en leerzame speurtocht uitgezet. Vrijwilligers in historische kleding gaven in en om de boerderij een beeld van het leven zo rond 1910 en vertelden over de geschiedenis.

Zo liepen er “meiden” en “knechten” in en om de boerderij om werkzaamheden te doen, zoals schoffelen, de ramen lappen en de was te doen. De “boer” hield zijn personeel nauwlettend in de gaten; lag je te luieren dan kreeg je minder geld in je loonzakje.

Het publiek ging terug in de tijd en zagen zoals het vroeger moet zijn geweest op deze grote boerderijen in de Graanrepubliek.

De boerderij Hermans Dijkstra werd in 1858 gebouwd. De schuur werd enkele jaren later gebouwd. Het gaaf bewaard gebleven interieur dateert van het begin van de 20e eeuw .

Na het overlijden van de laatste bewoner Pieter Reint Hermans Dijkstra in 1994 is de boerderij ondergebracht in de door hem opgerichte stichting “Hermans Dijkstra”. Het complex bestaande uit boerderij, slingertuin, wagenschuur, stookhut en tuinhuisje is in 1996 aangewezen als rijksmonument en in 1997 ingeschreven in het monumentenregister. De boerderij is een beeldbepalend element in het dorp Midwolda. De boerderij werd in de jaren daarna gerestaureerd. Het gebouw is deels ingericht als museum en doet deels dienst als een horecavoorziening. (Bron: Wikipedia)

Foto’s en video: Fred Stötefalk