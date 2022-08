Politie deelt bekeuringen uit aan automobilisten uit Emmen

EMMEN – Vannacht heeft de politie meerdere automobilisten bekeurd.

Omstreeks 00.15 uur heeft de politie aan de Brinkenweg in Emmen een 23-jarige man uit Emmen in zijn auto staande gehouden. De parkeerplaats aldaar stond onder rook en er was een rookspoor naar de auto. Waarschijnlijk had de bestuurder burn-outs/donuts gedraaid.

De bestuurder bleek geen rijbewijs en identiteitsbewijs te kunnen tonen. Hij bleek tevens onder invloed van alcohol te zijn. Hij blies 350 ugl en kreeg daarvoor een rijverbod van twee uur. Naast dit proces-verbaal kreeg hij ook een proces-verbaal voor het niet kunnen tonen van zijn rijbewijs.

Omstreeks 1.30 uur hebben agenten in Nieuw-Schoonebeek een voertuig gecontroleerd waarbij de auto WAM (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen) gesignaleerd stond. De bestuurder, een 53-jarige man uit Emmen, kreeg hiervoor een WAM vordering waarbij hij binnen 21 dagen moet aantonen dat de auto verzekerd was. Daarnaast blies hij een ‘A’, wat zorgde dat hij mee moest naar het politiebureau. Op het bureau blies hij echter 220 UGL. Daarmee bleef hij onder de grens van 235 UGL en hij kreeg hier dus geen proces-verbaal voor. Hij mocht daarmee zijn weg vervolgen.

Op de Brinkenweg in Emmen hield de politie omstreeks 03.00 uur nog een 30-jarige bestuurder uit Emmen aan, omdat hij een positieve speekseltest had. Hij bleek onder invloed van drugs te rijden. Op het politiebureau is door de GGD arts bloed van hem afgenomen en na verhoor en uitreiken van een rijverbod van 24 uur mocht ook hij weer gaan.

Bron: Politie Emmen