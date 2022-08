Hubs Groningen en Drenthe in Fietsersbond Routeplanner

GRONINGEN, DRENTHE – De meest complete fietsrouteplanner van Nederland is nu nog completer. Sinds kort zijn bijna zestig hubs in de provincies Groningen en Drenthe als nuttige locatie toegevoegd aan de Fietsersbond Routeplanner. Deze mobiliteitshubs, ontwikkeld door de provincies Groningen en Drenthe, bieden fietsers meer mogelijkheden om verschillende vervoermiddelen te combineren, en zo hun reis aangenamer en comfortabeler te maken.

Een hub is een plek waar je makkelijk kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en een plek waar je gebruik kunt maken van allerlei voorzieningen, zoals wifi, watertappunten, toiletten of horeca. Of je nu met de bus, trein, auto, fiets of lopend aankomt, met hubs kom je verder.

Toegevoegde waarde

De hubs en de voorzieningen zijn ook een toegevoegde waarde voor recreanten. Bijvoorbeeld voor fietsers die routes fietsen via de Fietsersbond Routeplanner. Zo kun je in de planner zien welke services er zijn op welke hub. Ook kun je besluiten om te starten of te eindigen vanaf een hub. Door de hubs toe te voegen worden de fietsroutes in Groningen en Drenthe beter en completer.

Over de hubs

In Groningen en Drenthe zijn bijna zestig hubs die samen een netwerk vormen. Het programma Hub |Groningen Drenthe is in het leven geroepen door de provincies Groningen en Drenthe. Zij werken samen met andere overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het uitbreiden van het netwerk en de voorzieningen op de hubs. Daarbij ligt de nadruk op verblijfsklimaat, herkenbaarheid, informatie, tijdbesparing, positieve verrassing en integratie met de omgeving.

Voor alle informatie over de hubs in Groningen en Drenthe: www.reisviahub.nl

Over de Fietsersbond Routeplanner

De Fietsersbond Routeplanner is de meest complete fietsrouteplanner van Nederland. Plan snel van A naar B of juist een mooie route in de natuur. Ook kun je speciale routes plannen voor racefietsen en e-bikes. Met dank aan het werk van honderden vrijwilligers is de informatie over het fietsnetwerk altijd accuraat door heel Nederland en is het plannen van je route nergens zo betrouwbaar als hier. Download de Routeplanner App HIER of gebruik de website routeplanner.fietsersbond.nl.

Ingezonden