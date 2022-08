Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 15 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP BUIEN | PAS WOENSDAG KOELER

Het wordt een wisselende en nog behoorlijk warme dag want het stijgt geleidelijk tot rond de 30 graden en de luchtvochtigheid is ook hoger dan de laatste dagen. Er zijn daarbij zonnige perioden maar de bewolking gaat overheersen. Vanochtend kan er al een enkele bui vallen, meer kans op een paar regen- en onweersbuien is er in de loop van vanmiddag en in het begin van de avond. Daarbij is ook kans op windstoten, de wind is verder zwak tot matig uit variabele richting.

Later vanavond en vannacht is het droog en rustig met kans op mistbanken, minimumtemperatuur komende nacht rond 17 graden. Morgen is de ochtend ook kalm en droog, in de middag en morgenavond kan er weer een regen- of onweersbui ontstaan. Ook morgen is het aan de benauwde kant met een maximum rond 28 graden.

Het is pas woensdag dat het veel koeler wordt want dan is er een noordenwind met perioden met regen, en middagtemperaturen rond 20 graden. Ook donderdag is er een goeie kans op regen, daarna is er soms zon met nog een enkele bui. Dus wat regen is onderweg, en vanaf woensdag ook de echte afkoeling.