Coevorden en Groningen vieren samen 350 jaar Ontzet op 28 augustus 2022

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 24 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM ZOMERWEER | VRIJDAG KANS OP ONWEER

Het wordt ook vandaag een vrij zonnige en vooral ook warme zomerdag, want de temperatuur kwam gisterenmiddag al tot 29 á 30 graden en vandaag komt daar nog een graadje bij: 31 graden is haalbaar. Daarbij is er een zwakke veranderlijke wind en soms is het ook windstil. Het is zonnig met af en toe wat sluierbewolking en vanmiddag een paar stapelwolken.

Morgen is het weerbeeld vrijwel hetzelfde, met vannacht opnieuw kans op mistbanken en overdag weer veel zon. Er staat morgen een zwakke tot matige zuidoostenwind en het wordt nog een fractie warmer met een maximum in de middag rond 32 graden. Het wordt morgen dan ook een warme avond maar vrijdagnacht is er kans op enkele regen- of onweersbuien.

Dan komt er trouwens ook een noordenwind en daarmee zakken we vrijdag terug tot ca. 22 graden, met vooral ’s ochtends nog enkele regenbuien. Totaal kan er vrijdag meer dan 10 mm aan neerslag komen en in het weekend komt daar misschien nog een klein buitje bij, maar meestal is het dan droog met zonnige perioden, en 20 tot 22 graden.