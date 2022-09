Brandweer Stadskanaal ingezet voor hulpverlening bij restaurant

STADSKANAAL – Vanavond is de brandweer van Stadskanaal opgeroepen voor hulpverlening in een horecagelegenheid in het centrum van Stadskanaal.

Rond half negen is de brandweer uitgerukt naar een pizzeria aan het Europaplein in Stadskanaal. De melding was hulpverlening met letsel. Ook kwam er een ambulance ter plaatse.

Wat er precies aan de hand was is niet bekend. Mogelijk was er sprake van een beknelling. Ambulancepersoneel heeft zich over een persoon ontfermd.

Foto’s: Hemmo Kuiper

Video: 112 Regioflits