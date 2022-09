Sloop voormalige steenfabriek vordert gestaag

BLIJHAM, WINSCHOTEN – De voormalige steenfabriek ‘Oost-Groningen’ op de grens van Blijham en Winschoten wordt gesloopt.

De sloop van de beeldbepalende voormalige steenfabriek in het buurtschap Winschoter Hoogebrug vordert gestaag. De fabriek, die gebouwd werd in 1926 sloot in 1981. Huidige eigenaar is werk/leerbedrijf Afeer.

Het gebouw wordt door Afeer voor verschillende doeleinden gebruikt, maar het is sterk verouderd. Daarom wordt het gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. De fabriekspijp blijft, als een stuk cultureel erfgoed, staan en wordt opgeknapt. De loods naast de fabriek, waarin opleidingen worden gegeven, het magazijn en de stoffeerderij blijven staan; de voormalige champignonkwekerij gaat volgend jaar tegen de vlakte. Als alles volgens plan verloopt is het hele project in 2025 gereed.

Afeer stoot drie andere panden die het werkbedrijf in Winschoten in gebruik heeft af. Alleen het pand aan de A.J. Romeijnweg, waar werknemers spullen inpakken, blijft samen met de panden bij Winschoter Hoogebrug, in bedrijf.

Foto’s: Mazzelmoaze/Westerwolde Drone