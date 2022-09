Blikschade bij kop-staart botsing Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 9 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN | NA MORGEN DROGER

Het wordt ook vandaag een onbestendige dag met vanochtend verspreid wat regen en enkele opklaringen, maar vanmiddag wordt het opnieuw serieuzer met enkele flinke buien, met kans op onweer. Het is vanmiddag ook een soepje aan bewolking met maar weinig zon, de maximumtemperatuur is 18 á 19 graden. Vanavond vallen er nog een paar buien maar vannacht is het overwegend droog met kans op een paar mistbanken.

Morgen kan er soms nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de meeste buien vallen dan in het zuiden en bij ons komt de zon er later door. Maximum ook morgen tot 19 graden en een zwakke tot matige wind, draaiend van oost naar noord.

Zondag is er weinig wind en het is dan wisselend bewolkt met mogelijk een bui, maximum dan rond 21 graden. Maandag is het vrij zonnig met 24 graden. Dinsdag is er weer kans op een bui en is het nog wat warmer, daarna gaat de temperatuur opnieuw omlaag.