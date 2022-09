Verdachten stelen tonnen via Anydeskfraude

GRONINGEN – De politie heeft dinsdag 19 juli drie mannen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. Door via een telefonische babbeltruc slachtoffers te overtuigen om het programma Anydesk te installeren hebben zij vermoedelijk geprobeerd tientallen mensen op te lichten. De oplichters maakten zo minimaal €500.000 euro buit. Hebben internetcriminelen bij u Anydesk geïnstalleerd of dit geprobeerd? Bel dan 0900 8844.

In mei van dit jaar startte rechercheurs uit de Eenheid Midden-Nederland (district Flevoland) met een onderzoek toen er in Biddinghuizen aangifte werd gedaan van bankhelpdeskfraude. Al snel bleek dat er een verband was met andere zaken waarbij sprake was van een soortgelijke werkwijze en dezelfde verdachten.

Aanhoudingen

Na langdurig onderzoek zijn op dinsdag 19 juli twee mannen en een jongen aangehouden in een woning in Groningen. In de woning werden gegevensdragers, geld en waardevolle goederen aangetroffen. Deze spullen zijn in beslaggenomen. De verdachten wonen in Groningen. Eén verdachte zit momenteel nog in hechtenis. De andere twee verdachten zijn na verhoor heengezonden. Zij blijven onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Meerdere slachtoffers

Het onderzoek doet vermoeden dat er sprake is van een professionele organisatie. Zo werd er waarschijnlijk gebruik gemaakt van verschillende geldezels om het gestolen geld wit te wassen en deed de woning waar de verdachten zich bevonden waarschijnlijk slechts dienst als uitvalsbasis voor het uitvoeren van digitale criminaliteit. Verwacht wordt dat er nog meer slachtoffers zijn en dat het schadebedrag veel groter is. Is er bij u iemand aan de deur of telefoon geweest die een programma op uw computer wilde installeren en heeft u nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Ook als het de criminelen niet is gelukt. Bel 0900 8844.

Overtuigende babbeltruc

Ze maken u bang met een smoes. Een paar voorbeelden van smoezen die criminelen gebruiken zijn bijvoorbeeld: uw BSN-nummer wordt bijvoorbeeld misbruikt, er vinden verdachte transacties plaats op uw rekening of uw computer is besmet met een virus.

Soms weet de oplichter verrassend veel over u (maar dat hoeft niet). Deze informatie is waarschijnlijk afkomstig uit een datalek van internet of een bedrijf.

Om erger te voorkomen vragen ze u om een bedrag over te maken, of om Anydesk of Teamviewer te (laten) installeren of om uw bankpas af te geven. Een combinatie van dit alles kan ook.

Het kan zijn dat u in het beeldscherm van uw telefoon de naam van uw bank ziet. Ook hiermee proberen de oplichters uw vertrouwen te winnen, want zo denkt u dat u echt belt met de bank. Dit noemen we spoofing. Soms gebruiken ze namen van mensen die ook echt bij die bank werken.

De personen aan de telefoon en aan de deur zijn zogenaamd heel behulpzaam. Ook lijken ze heel professioneel, van een zogenaamd echte klantenservice tot aan een nepagent of –koerier.

Wat is Anydesk?

Anydesk is een programma waarmee je de inhoud van je beeldscherm kan delen met iemand anders en deze persoon dus ziet wat je doet. Ook kun je via Anydesk iemand anders je computer laten besturen. Een vergelijkbaar programma is bijvoorbeeld Teamviewer. Met deze programma’s zelf is niks mis en echte helpdesken gebruiken het bijvoorbeeld binnen een bedrijf met collega’s onderling. Maar helaas zien we ook dat criminelen deze remote desktop tools misbruiken.

Waar moet ik op letten?

Oplichters weten heel goed hoe ze u kunnen manipuleren. Wat opvalt, is dat ze altijd een vorm van druk uitoefenen. Ze kunnen heel intimiderend zijn. Zo proberen ze u bijvoorbeeld bang te maken voor de gevolgen als u niet nu direct geld overmaakt. Weet dat een erkende instantie zoals uw bank, politie of andere overheidsinstantie u nooit onder druk zal zetten om zo snel mogelijk te handelen. Ook vragen zij nooit om persoonlijke gegeven zoals pincode, betaalgegevens of BSN nummer. Geef ook nooit uw pinpas mee, ook niet doorgeknipt. Installeer geen software om op afstand mee te kijken of te helpen. Houd persoonlijke informatie altijd voor uzelf. Uw bank neemt zelf de nodige maatregelen als fraude wordt geconstateerd.

Wat moet ik doen?

Hang direct op. Ook bij twijfel. Bel de instantie terug via een nummer dat u zelf heeft opgezocht of ga naar een fysieke bankvestiging. Soms geven oplichters een telefoonnummer om terug te bellen, zodat u kunt controleren. Ook dit is vals. Zoek altijd zelf het juiste nummer op en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt bij wie u kunt controleren of de gegeven informatie wel klopt.

Bron: Politie Groningen