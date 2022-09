DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Op 13 september is rond 19.20 uur aan de Riedemannstraße een 14 jarige jongen in zijn buik gestompt. De jongen probeerde zijn jonge hond te vangen die hem ontsnapt was. Het dier rende op een donkergrijze hond, vermoedelijk van het ras Bordercollie, af. Deze hond droeg een groene halsband, met daaraan een groene lijn. De beide honden gingen met elkaar spelen, maar daarvan was het baasje van de bordercollie niet gediend. Hij schreeuwde dat de jongen zijn hond moest vasthouden. Op het moment dat de jongen zijn hond wegtrok gingen beide dieren er vandoor. De ongeveer 50 jarige man stompte de jongen met zijn vuist in zijn buik en rende vervolgens achter zijn hond aan.

De politie is op zoek naar deze man en naar een ongeveer 30 jarige getuige van het voorval. De dader wordt omschreven als een man van ca. 50 jaar met een volle bos grijs haar. Hij was gekleed in een blauwe spijkerbroek en donkere bovenkleding. De getuige had zwart krullig haar en had een hengel bij zich. Hij en andere getuigen worden verzocht contact met de politie van Meppen op te nemen.

Heede

Bij een ongeval op de B401 is vanmorgen om 10.00 uur een 64 jarige vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer zat als passagier in de Ford Focus van een 60 jarige man. Bij het afslaan van de A31 richting Emden/Leer kwam hij in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen, die vanuit Nederland op de B401 richting Oldenburg reed. Bij het ongeval bleven de bestuurder van de Ford en de 47 jarige vrachtwagenchauffeur ongedeerd.

Lathen

Gistermiddag om 14.50 uur is op de Kathener Dorfstraße een 75 jarige vrouw met haar e-bike ten val gekomen toen zij tegen een overstekende kat botste. Ze werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Bad Bentheim/Bunde

Tijdens een intensieve grenscontrole heeft het grensoverschrijdend politieteam gisteren onder anderen 620 gram cocaïne en 3,3 kilo amfetamine in beslag genomen. (foto: politie Emsland/Bad bentheim)

Langs de A30 werd op de parkeerplaats “Waldseite Süd” door de politie en douane een controlepost ingericht. Al het verkeer werd over deze parkeerplaats geleid. Daar viel een 62 jarige drugskoerier uit Estland door de mand. Hij had 620 gram cocaïne en 3,3 kilo amfetamine ter waarde van 78.000 euro in zijn auto. De man is aangehouden en wordt vandaag voorgeleid.

Op het treinstation van Bad Bentheim werd een 28 jarige reiziger gecontroleerd. Hij had nog een boete van 800 euro openstaan. Doordat hij het bedrag meteen kon voldoen bleef hem een gevangenisstraf van 40 dagen bespaard.

In het grensgebied van Nedersaksen zijn in totaal 313 personen en 124 auto’s gecontroleerd. Negen personen hadden een geringe hoeveelheid verdovende middelen bij zich. Bij drie andere personen werden een mes, een boksbeugel en een wapenstok aangetroffen. Twee automobilisten zaten onder invloed van drugs achter het stuur en één persoon bestuurde een auto zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Een persoon was met vervalste documenten onderweg en naar twee personen wordt in het kader van de vreemdelingenwet onderzoek gedaan.