De heer en mevrouw Van Zanden uit Wedde vieren hun 65 jarig huwelijksfeest

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 19 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OOK VANDAAG WISSELVALLIG | NA VANDAAG RUSTIG WEER

De noordwestenwind van de laatste tijd geeft ook vandaag een wisselvallig plaatje. De meeste kans op buien is er in de ochtend en het eerste deel van de middag, de meeste opklaringen zijn er later in de middag en vanavond. En dat terwijl het juist gisteravond erg buiig was. Heel veel regen valt er vandaag overigens niet en de wind is meestal maar matig met windkracht 3 of 4. Koud is het wel met een maximumtemperatuur van 15 á 16 graden.

Vannacht daalt het naar 8 á 9 graden en dan is er maar een zwakke wind. Het is vannacht ook overwegend droog met flinke opklaringen. Morgen hebben we die opklaringen ook en het wordt dan ook een vriendelijke dinsdag met zonnige perioden, wat stapelwolken, en maar een enkele bui. Maximumtemperatuur morgen 16 á 17 graden.

Woensdag en donderdag komt daar nog iets bij en donderdag of vrijdag zou het een keertje 20 graden kunnen worden. Maar dat zal met moeite gaan want in de nacht en ochtend is er dan kans op mistbanken. Overdag zijn er dan flinke zonnige perioden met een zwakke zuidenwind.