Oktober kindermaand in Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – De hele maand oktober is het weer ‘oktobermaand kindermaand’, ook in Museum Klooster Ter Apel. In de weekenden van oktober en in de herfstvakantie is het museum gratis toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar zijn er allemaal leuke activiteiten.

Speel het Kruidenpotten-spel en ontdek geur, kleur en gebruik.

Wat ruik je?

Eén van de taken van de Kruisheren was het verzorgen van zieken. De pelgrims werden verzorgd in een herberg op het Kloosterterrein. Zieke Kruisheren werden binnen de kloostermuren verzorgd in de Ziekenzaal. Ze gebruikten kruiden en planten uit de Kruidentuin om er medicijnen van te maken. Zoals zalfjes, thee om te drinken, kruidenbladeren om op wonden te leggen of om op te eten als keukenkruid.

Diverse kruidenpotten staan uitgestald in de Ziekenzaal. Houd jij van ruiken, zien, voelen en zo mogelijk proeven? Ontdek welk kruid bij welke geur hoort, welke kleur het heeft en waartegen het werd gebruikt…

Wanneer je wil… verkleed je als Kruisheer om de zoektocht nog spannender te maken!

Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Beleef een Virtuele Tijdreis in het Klooster… schijnbare werkelijkheid!

Speel de spannende Klooster-GAME en… speur naar historische feiten. Ga op ontdekkingstocht via de VR-desk. Ontmoet de pelgrim, edelvrouw en kloosterlingen. Bekijk de geschiedenis van het Klooster, zijn oorspronkelijke bewoners en de directe omgeving. Het verhaal van de streek Westerwolde. Wat was de gelofte van de Kruisheren? Wat is een ‘pelgrimshoorn’? Wat deden de Kruisheren vooral niet? Weet jij de juiste antwoorden in te toetsen?

En wil je buiten een leuke wandeling maken? Met een AR-app kan je buiten op de Kloosterenclave een wandeling maken met een smartphone of tablet, en op bepaalde plekken naar het verleden kijken. Download de app in de App Store of Google Play.

Leeftijd: 10 t/m 12 jaar

Beleef een avontuur door het Klooster te verkennen met een spannende speurtocht…

Ben jij een speurneus? Dan houd jij van uitdaging! Aan de hand van de speurtocht ontdek je in allerlei Kloostervertrekken het voorwerp waar je naar op zoek bent. Wanneer je wil… verkleed je als Kruisheer om de zoektocht nog spannender te maken!

Lees hoe de Kruisheren hier leefden en werkten in de Middeleeuwen. Maar bekijk ook de bouwsporen in de Kloosterkerk. Hoor het Gregoriaanse gezang en vind de ‘gezichtjes’ in de houten koorbanken. Laat je ogen wennen aan de schemerdonkere Kloosterzolder en ontdek de bedden van de Kruisheren, de schrijfzaal en de bontgekleurde glas-in-loodramen. Wie is eigenlijk de ‘Heilige Odilia’? En wat kun je met een ganzenveer doen? Gluur eens door een sleutelgat. Zie de kleurenpracht en ruik de hemelse geuren van kruiden en planten in de Kruidentuin. Een leuke uitdaging en succes verzekerd!

Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Een ontdekkingstocht naar de tradities en rituelen van de Kruisheren rond het thema ziek zijn, (be)graven en herdenken.

In Hemelsnaam…

Eng? Helemaal niet, juist erg leuk en leerzaam!

Was een Kruisheer ziek, werd hij verzorgd in de Ziekenzaal. Kijk maar eens op de Kloosterzolder… Zie jij een verbandrol liggen? De zieke Kruisheren konden meeluisteren naar de kerkdiensten… Maar hoe dan? Op de Kloosterzolder vind je de Slaapcellen… Hoe heet het bed? Naar welke muziek luisterden ze in de kerk? Bekijk de bontgekleurde glas-in-loodramen… Welke naam kun je hierin lezen? Waar in de Kruidentuin staat het monument als gedenksteen? Wat is in hemelsnaam een ‘dwaallichtje’? Waar zie jij de Heilige Odilia?

Leeftijd: 10 jaar en ouder

Voor meer informatie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/evenement-kindermaand-2022

Meer informatie over oktobermaand kindermaand: https://www.kunstencultuur.nl/evenement/oktober-kindermaand

Ingezonden door Margriet van Klinken