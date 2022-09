Fittest voor senioren gemeente Pekela

NIEUWE PEKELA – Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert de gemeente Pekela een fittest voor inwoners van 65 tot en met 85 jaar uit Nieuwe- en Boven Pekela in sporthal de Spil in Nieuwe Pekela. De gemeente vindt bewegen, gezond eten, goed slapen en sociaal actief zijn belangrijke ingrediënten om gezond en fit te blijven. De inwoners hebben onlangs een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de fittest.

Voldoende bewegen

Door mee te doen aan de fittest weten inwoners nog beter hoe gezond ze zijn en wat ze zelf kunnen doen om nog fitter te worden. Ellen van Klaveren, wethouder Sport en Welzijn: “Als gemeente vinden we het erg belangrijk dat onze inwoners gezond en fit blijven. De fittest is een mooie en laagdrempelige opstap naar een beweegactiviteit.’’

Fittest

De fittest vindt plaats op donderdag 20 oktober 2022 in sporthal de Spil in Nieuwe Pekela. De fittest bestaat uit acht onderdelen. Er wordt getest op spierkracht, balans, uithoudingsvermogen, lenigheid, coördinatie en reactievermogen. De wijkverpleegkundigen van Buurtzorg zijn aanwezig voor de bloeddrukmeting. Na afloop van de test is een persoonlijk gesprek met een adviseur. De deelnemers ontvangen dan direct informatie over de beweegmogelijkheden in de gemeente Pekela.

Aanwezigheid De Badde

Naast de fittest is er ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een medewerker van Welzijnsorganisatie De Badde. De Badde kan helpen bij vragen over bijvoorbeeld sociale contacten, voorzieningen of eenzaamheid. Voor een gesprek met een medewerker van De Badde is een afspraak vooraf maken niet nodig.

Gezondheidsmarkt

Op de fittestdag zijn ook diverse gezondheidsaanbieders aanwezig in Sporthal de Spil, zoals fysiotherapeuten, diëtistes, podotherapeuten. Ook al doet u niet mee aan de fittest, kom gerust een bezoekje brengen aan de gezondheidsmarkt.

Meer informatie

Valt u net buiten de aangeschreven leeftijdsgroep, maar heeft u wel belangstelling om deel te nemen? Neem dan contact op met Annewil Schreuder, beleidsmedewerker sport en gezondheid van de gemeente Pekela. Telefonisch via 0597 617 555 of via e-mail: a.schreuder@pekela.nl.

Ook voor informatie over beweegactiviteiten in Pekela of de fittest op 20 oktober 2022 kunt u contact opnemen met Annewil of een kijkje nemen op de website www.pekelaactief.nl

