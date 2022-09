Gratis dansen bij het Kunstencentrum in de maand oktober

WINSCHOTEN – Traditiegetrouw is oktober tapdancemaand bij Kunstencentrum De Klinker. Zo ook dit jaar, maar er is meer! Dit jaar kan nl. iedereen die wil dansen alle vormen van dans gratis een maandlang proberen, want het is ondertussen wel bekend dat bewegen essentieel is om gezond ouder te worden. Bewegen samen met anderen en op muziek is niet alleen gezond voor het lijf, maar ook nog eens voor de mentale gezondheid. Al dansend verbetert het geheugen, balans en de concentratie.

In diverse programma’s op tv en radio benadrukt de bekende en populaire neuropsycholoog Erik Scherder ook dat dansen goed is voor de hersenen: “Als je danst, bouw je een cognitieve reserve op. Dat komt doordat je bewegen combineert met muziek – je doet iets uitdagends, iets wat moeite kost. Daarmee stimuleer je je hersenen om nieuwe verbindingen te leggen. Zo breid je door te dansen letterlijk je hersencapaciteit uit.” Aldus Scherder. En dat niet alleen, er wordt ook nog endorfine aan waardoor het stresshormoon afneemt.

Dat zijn zoveel redenen om te gaan dansen, dat het Kunstencentrum van mening is dat iedereen de kans moet krijgen om dit zelf te ervaren. Oktober is traditiegetrouw de maand van het gratis tapdansen bij het Kunstencentrum, maar dit jaar kunt u bij alle dansgroepen gratis een maandlang meedoen. Tapdansen, jazz-les, klassiek ballet, streetdance, demodansen, modern dance, het dansaanbod is groot bij het Kunstencentrum. Voor de lestijden wordt u verwezen naar de website www.indeklinker.nl/dans Aanmelden mag maar hoeft niet.

