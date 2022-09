Zeven verenigingen uit Westerwolde gaan loten verkopen via de Grote Clubactie 

WESTERWOLDE – Zaterdag 24 september starten 7 verenigingen uit Westerwolde met de verkoop van loten voor hun club. Dit jaar is dat extra bijzonder. De Grote Clubactie bestaat 50 jaar! Met de felicitaties van koning Willem-Alexander op zak is dit nu al een jaar met een extra gouden randje. Wat in 1972 is begonnen als een lokale loterij is uitgegroeid tot de grootste fondsenwervende organisatie die meebouwt aan het in stand houden van een gezond verenigingsleven in Nederland.

50 jaar relevant voor het Nederlandse verenigingsleven

Voor veel Nederlanders is ‘hun club’, ook anno 2022, onmisbaar. Verenigingen zorgen voor sociale samenhang, het zijn plekken waar vriendschappen voor het leven worden gesloten, waar het eigen talent wordt ontdekt en gezamenlijk mooie momenten worden beleefd. De Grote Clubactie is de grootste, en meest breed gedragen, fondsenwervende actie voor sport-, cultuur- en hobbyverenigingen. Door loten te verkopen, dragen leden actief bij aan het realiseren van hun verenigingsdoelen.

Koning Willem-Alexander: verenigingen zorgen voor de mooiste momenten

De Grote Clubactie heeft financieel, sociaal én maatschappelijk grote impact, vindt ook koning Willem-Alexander: “Verenigingen verbinden en zijn de bouwstenen van onze maatschappij. Met de Grote Clubactie krijgen verenigingen overal in Nederland extra financiële steun in de rug. Clubs in sport, hobby en cultuur blijven daardoor toegankelijk voor iedereen. Geweldig dat zoveel enthousiastelingen zich steeds weer inzetten om de actie tot een daverend succes te maken. Vanaf 24 september voor de 50ste keer! Doe mee en maak het verenigingsleven nog leuker en bereikbaarder voor heel Nederland. Want verenigingen zorgen voor de mooiste momenten, daar wordt iedereen blij van!”

Lokale en sociale karakter ook na 50 jaar nog de grootste kracht

Het lokale karakter is nog steeds de grote kracht: je koopt een lot van een bekende om een plaatselijke vereniging te ondersteunen. Zo geven de vrijwilligers de eigen sportvereniging, hobby- of culturele clubs, carnavals- of muziekverenigingen – een financieel steuntje in de rug. Het sociale effect van de Grote Clubactie is eveneens groot. Met z’n allen loten verkopen brengt een extra gevoel van saamhorigheid binnen de club. Of de leden nu langs de deuren gaan, toffe TikTok-filmpjes delen om de actie meer aandacht te geven, een Whatsappje sturen om zo online loten te verkopen of een klapper maken met een Superlot. Samen, als één team, zetten ze zich in voor hetzelfde doel. Het zorgt voor meer sociale cohesie.

Voortbestaan van verenigingen garanderen en veiligstellen

Frank Molkenboer, Algemeen Directeur van de Grote Clubactie: “Transparant, toegankelijk, doelgericht en functioneel. Zo hebben de oprichters de geldinzamelingsactie voor verenigingen in 1972 bedoeld en zo werken we nog steeds. We zijn er trots op dat dit jaar opnieuw ruim 350.000 leden van verenigingen in het hele land zich weer inzetten voor hun club om zoveel mogelijk loten te verkopen. Vorig jaar werd nog een recordopbrengst van 10,7 miljoen euro opgehaald, we hopen dit nieuwe record tijdens het jubileumjaar te verslaan!”

Peer Claessens, de zoon van oprichter Pierre Claessens is trots dat het initiatief van zijn vader en zijn vriend Gerrit van den Broek maatschappelijk gezien nog steeds zo krachtig voort leeft: “Het voortbestaan van verenigingen garanderen en veilig stellen, dat hadden Pierre en Gerrit voor ogen. Daarom gaat van elk verkocht lot 80% direct naar de clubkas. De Grote Clubactie keert al 50 jaar het hoogste percentage uit aan clubs. Zeker door de hoge inflatie, de nasleep van Corona en het gebrek aan vrijwilligers hebben verenigingen het op dit moment zwaar. Dat hun idee vijftig jaar later nog steeds zoveel impact heeft, ook op nationaal niveau, maakt ons als familie supertrots.”

Dit jaar doen in de gemeente Westerwolde de volgende clubs mee:

Wedde Voetbalvereniging Wedde Vlagtwedde Lc& Pc De Woudruiters Blijham Sportvereniging Blijham Bellingwolde VV Bellingwolde Sellingen Judo Tan Ren Jutsu Ter Apel Scouting Guy de Fontgalland, Turn Centrum Noord

