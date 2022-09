Politie zoekt twee verdachten schietincident Bataviastraat Groningen

GRONINGEN – Op vrijdagavond 23 oktober komen er omstreeks 20:50 uur meerdere meldingen binnen. Bewoners en omwonenden van de Bataviastraat in Groningen vermoeden schoten te hebben gehoord. Onderzoek wijst uit dat er in elk geval door twee verdachten met een vuurwapen is geschoten. De politie zoekt mensen die meer informatie hebben.

Er is geen slachtoffer. De politie is gelijk een onderzoek gestart. Zo is gesproken met meerdere getuigen, zijn camerabeelden bekeken en is er forensisch onderzoek verricht. Een auto die is geraakt is in beslag genomen voor nader onderzoek.

In elk geval twee verdachten, incident op beeld

Uit onderzoek is gebleken dat er een conflict voorafging aan het schietincident. Bij dit conflict zijn meerdere personen betrokken. Er is door in elk geval twee mannelijke verdachten meerdere malen geschoten met een vuurwapen. Op camerabeelden is een deel van de schietpartij te zien. Op meerdere locaties zijn inslagen van kogels gevonden, onder meer een stilstaande auto is geraakt.

Wie heeft meer informatie over conflict of schietincident?

Weet u wie deze mannen zijn? Of hebt u een idee wie er nog meer betrokken waren bij het conflict of weet u waar dit conflict over ging? Neem dan contact met ons op. Heeft u camerabeelden (van bijvoorbeeld een deurbelcamera of beveiligingscamera) waarop mogelijk iets te zien is? Wij willen de beelden graag ontvangen. U kunt bellen naar 0900-8844 of het onderstaande tipformulier invullen.

U kunt ook anoniem uw tips delen

Ook wanneer u mensen heeft horen praten over het incident of als u vermoedens heeft wie erbij betrokken zijn, verzoeken we u contact met ons op te nemen. Dit kan ook geheel anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar u uw informatie kwijt kunt over criminaliteit. Meld Misdaad Anoniem is niet van de politie. Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd blijft, worden tips doorgezet naar de politie.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Team Criminele Inlichtingen (TCI). Het TCI is een afdeling van de politie die de identiteit van haar bronnen mag afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie. U kunt bellen naar 088 – 661 77 34.