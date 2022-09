DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vrijdagavond is rond acht uur bij een bedrijf aan de Am Kreisfort in Meppen brand ontstaan in een drukleiding. Doordat de sprinklerinstallatie in werking trad was het vuur snel gedoofd. Hierdoor werd voorkomen dat het vuur naar de rest van het gebouw oversloeg. De brandweer van Meppen deed nacontrole. De schade wordt op 50.000 euro geschat.

Papenburg

Tussen 22 en 24 september is uit een verkoopstand in de omgeving van de bioscoop aan het Haubtkanal in Papenburg een kauwgumballenautomaat in de vorm van een ijsje gestolen. Ook werden andere automaten open gebroken. De schade bedraagt 1.800 euro.