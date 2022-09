Wethouder Erich Wünker Opent marketingbureau De Leo Media

WINSCHOTEN – Gistermorgen is door wethouder Erich Wünker het nieuwe marketingbedrijf van Serena de Leo aan het Burgemeester Schönfeldplein geopend. De wethouder kwam in een oude politie Porsche naar de opening.

Eigenaresse Serena de Leo houdt zich al een groot aantal jaar bezig met online marketing. Dit doet zij nu in een mooi representatief pand in het hart van Winschoten. De Leo Media helpt bedrijven groeien door in te spelen op het grote bereik van sociale media. Ze geven bedrijven via de sociale media een boost, door één compleet pakket aan te bieden, inclusief het creëren van een nieuwe online huisstijl. Hierdoor scoren bedrijven organisch beter en ook dat potentiële klanten je bedrijf beter weten te vinden.

Tekst en foto’s: Frans Stegeman