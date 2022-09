Groninger Dienst in Amsterdam live te volgen op YouTube

AMSTERDAM – Op 23 oktober 2022 vindt de zestiende Groninger Dienst plaats in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam. Thema dit jaar is ‘Kop ter veur’ (houd moed). Centraal staat de ontmoeting van Jezus met de verlamde man (Mt. 9). Voorganger is dominee Harry Donga. De liturgie – liederen, bijbellezingen, preek, gebeden etc. – is in het Gronings.

Muziek

Christiaan de Vries speelt tijdens de dienst op het Bätz/Johan Frederik Witte-orgel uit 1886.

De band Westkantstad uit het Westerkwartier (Jan Ruiter: bas, Bennie Timmer: gitaar, Sjouke Dijkstra: gitaar en Siemon Terpstra: drums), levert samen met zanger Gert Sennema een muzikale bijdrage met enkele Groningstalige nummers waaronder ‘Woar laifde woont’.

Expositie beeldhouwer Gert Sennema

Naast musicus en tekstschrijver is Gert Sennema ook beeldhouwer. Voor het project ‘Verbeeld verleden’ in de Groningse Folkingestraat, maakte hij Portaal, een bronzen deur die niet open kan en nergens heen leidt, als herinnering aan de Joodse bewoners, die hier voor de Tweede Wereldoorlog woonden. Ook maakte hij vanuit een openlucht atelier voor de rechtbank in Assen het beeld van Sisyphus dat geplaatst werd voor het Drents Museum. Een deel van het werk van de uit Grijpskerk afkomstige kunstenaar zal op 23 oktober in de Oude Lutherse Kerk geëxposeerd worden.

Collecte voor Wereldhuis

De ‘collecte’ is voor het Wereldhuis – adem- en steunplek voor migranten zonder papieren – en voor de onkosten van de dienst. ‘Want migranten helpen migranten’ aldus de voorbereidingsgroep. Het Wereldhuis is een initiatief van de Protestantse Diaconie in samenwerking met de Lutherse Diaconie in Amsterdam.

Bezoekers

Na twee jaar corona maatregelen hopen we dit jaar weer volop bezoekers te kunnen verwelkomen. De dienst zal ook live (en achteraf) via internet te volgen zijn via https://www.youtube.com/c/EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam

‘Grunn in Amsterdam’

Na de dienst wordt elk jaar het Groninger volkslied gezongen en is er ‘kovvie & kouke’. De Groninger Diensten in Amsterdam begonnen in 2007 en worden (buiten coronatijd) jaarlijks bezocht door ruim 400 mensen. Vorig jaar werd in verband met de jubileumviering (15e keer) het boekje ‘Grunn in Amsterdam’ uitgebracht. Dit is op 23 oktober in de Oude Lutherse Kerk nog verkrijgbaar of bij de lutherse diaconie, via info@diaconie.com.

Alle informatie over de Groninger Dienst op een rijtje:

– Datum zondag 23 oktober 2022

– Aanvang: 10.30 uur

– Plaats: Oude Lutherse Kerk aan Singel/Spui in Amsterdam (op loopafstand van tram- en metrohaltes).

– Crèche: Voor de kinderen (het ‘lutje goud’) is er tijdens de dienst opvang.

– Informatie op www.diaconie.com en https://www.facebook.com/Grunnegerdainst/

