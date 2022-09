De plaatsen en tijden voor het afhalen van voedselpakketten voor komende week zijn bekend:

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 30 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN MEER WIND | WISSELVALLIG WEEKEND

Na de mistbanken krijgen we een vrij zonnige dag met vanmiddag wat stapelwolken en pas vanavond een duidelijk toenemende bewolking. Na de minimumtemperatuur rond 4 graden is het maximum voor vanmiddag ongeveer 15 graden. Er komt een matige wind uit zuid tot zuidwest te staan met windkracht 3 tot 4, vanavond en komende nacht zal de wind wat verder toenemen.

Want dan is het bewolkt en vannacht gaat het vanuit het westen ook regenen. Morgenochtend trekt die regen weg maar er is morgen wel plaats voor een paar flinke regenbuien, pas morgenavond is het de meeste tijd droog. Maximum morgen opnieuw rond 15 graden en een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest.

Op zondag draait de wind naar west tot noordwest maar ook dan zijn er nog een paar buien, het wordt wel een graadje warmer met 16 graden. Na dit weekend zijn de maandag en dinsdag droog en relatief rustig, daarna neemt de wind weer toe en kan er opnieuw een bui vallen.