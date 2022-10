Westerwolde gaat op bezoek bij FC Lewenborg

WESTERWOLDE, GRONINGEN – Na de keurige 1 – 0 overwinning op LEO (Loon) afgelopen zondag, wacht Westerwolde zondag 2 oktober (vandaag dus) de uitwedstrijd naar FC Lewenborg. Naast Groninger Boys is FC Lewenborg de tweede ploeg in de derde klasse C die uit de stad Groningen afkomstig is. Voor Westerwolde dus de eerste reis naar de “stad” en daarmee is dan ook meteen een van de verste reizen in deze klasse afgehandeld.

FC Lewenborg wist haar eerste wedstrijd tegen stadsgenoot Groninger Boys in een prima 6 – 0 overwinning om te zetten. Hieruit blijkt waarschijnlijk dan ook meteen de kracht van de vorig jaar nog tweedeklasser en niet voor niets kan het team van de teruggekeerde trainer Bob Pontjodikromo dan ook tot een grote kanshebber voor de titel worden gerekend. Voor Westerwolde is het dus kijken hoe de krachtsverhouding in vergelijking met een dergelijke ploeg er op dit moment voorstaat. Maar gelet op het vertoonde spel van het team van trainer Richard Streuding van een week geleden zal het vast en zeker een boeiend treffen worden.

De wedstrijd op sportpark Lewenborg aan de Kluiverboom in Groningen begint om 14.00 uur en staat onder leiding van de jonge scheidsrechter Demir Guberinic, die het vorig seizoen in Vlagtwedde in de thuiswedstrijd tegen SC Erica een prima indruk achterliet.

Uiteraard wordt er gehoopt en verwacht dat weer veel aanhangers van de Vlagtwedder formatie eveneens de reis naar Groningen maken. Voor de spelers en begeleiding kan dat een enorme morele steun zijn.

Ingezonden