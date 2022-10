Finalisten Groninger Ondernemingsprijs 2022 bekend

GRONINGEN – Op donderdagavond 22 september zijn de drie finalisten van de Groninger Ondernemingsprijs 2022 bekendgemaakt. Het zijn Gallagher Europe, Kampen Industrial Care en Klippa: alle drie gevestigd in Stad Groningen. De selectie kwam tot stand na een reeks pitchpresentaties van exact 3 minuten aan jury en publiek. De bijeenkomst vond plaats bij Noorderpoort (vestiging Gezondheidszorg & Welzijn) in Groningen. Eén van de drie ondernemingen wint de prestigieuze eretitel tijdens de finale in MartiniPlaza op 1 december.

Gallagher Europe

Juryvoorzitter IJzebrand Rijzebol motiveerde de keuze van de jury als volgt. Over Gallagher Europa, die afrasteringen op internationaal niveau naar een nieuwe dimensie brengt: “Wij zien jullie als wereldmarktleider in een nichemarkt. Jullie geven heel nadrukkelijk vorm aan transitie in de agrarische sector en in de natuur. En technologisch super-innovatief.”

Kampen Industrial Care

Over Kampen Industrial Care, in 1948 begonnen als smederij en uitgegroeid tot een hoogstaande technische dienstverlener met ruim 100 medewerkers: “Deze onderneming is wendbaar, past zich snel aan aan de markt, heeft nadrukkelijk focus op energie, voeding en water en heeft een hele duidelijke pitch geleverd. De transitie die jullie doormaken, maak je ook goed zichtbaar.”

Klippa

Over Klippa, de onderneming die begon met 6 studenten op een zolderkamer en in enkele jaren is uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf, dat grote klanten bediend op basis van kunstmatige intelligentie: “Klippa neemt administratief repeterend werk, dat niet altijd het meest prettige werk is, uit handen van medewerkers, die daardoor taken kunnen uitvoeren waar ze echt goed in zijn. Dat doet ze met top technologisch werk, dat wereldwijd wordt toegepast.”

Naar de finale

De drie finalisten worden in de komende maanden geïnterviewd door vakspecialisten van De Haan Advocaten & Notarissen, BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank Groningen & Drenthe. Daarna komt de jury op bedrijfsbezoek. Dit jaar bestaat de jury uit juryvoorzitter IJzebrand Rijzebol (gedeputeerde Economische Zaken, provincie Groningen), Dina Boonstra (NOM), Suzanne Snijder (Commerciële Club Groningen), Paul Schreuders (XPAR Vision), Cas König (Groningen Seaports), Jan Hoekstra (Witec, winnaar 2019) en Albert Keizer (Next Generation Shipyards, winnaar 2021). Donderdagavond 1 december om 21.15 uur wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de feestelijke finale in MartiniPlaza.

Bron: Provincie Groningen

Foto: Jan Buwalda