Team M09 van Hockeyclub Winschoten (HCW) Herfstkampioen

WINSCHOTEN – In de korte periode na de zomervakantie is het team M09 goed van start gegaan. Na vier wedstrijden zijn ze kampioen geworden in de voorcompetitie.

De eerste wedstrijd moest gespeeld worden. Na 1 training zat iedereen er gelijk goed in, er werd namelijk overtuigend gewonnen met 11 tegen 0 van GHBS. Met genoeg zelfvertrouwen ging het team naar Haren. Na een flitsende start van de wedstrijd 3-0, werd het nog spannend in de slotfase. Eindstand 5 tegen 6 in het voordeel van HCW.

De derde wedstrijd tegen Eemsmond die op dat moment koploper was, maar een wedstrijd meer gespeeld had, leek op voorhand spannend te worden. Toch is HCW geen moment in de problemen gekomen en ze wonnen de wedstrijd met 10 tegen 0.

Toen kwam de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Dash. HCW voerde de druk gelijk op. De keeper van Dash maakte mooie reddingen maar had geen antwoord op de vele aanvallen van HCW. Na de eerste helft stond het 6 tegen 0. In de tweede helft ging HCW door, Dash werd ook sterker en kreeg een paar kansen en maakte nog een eretreffer, eindstand 12 tegen 1.

Ingezonden door Marjan Nieboer