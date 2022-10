Inwoners Oudeschans maken het dorp schoon

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 3 oktober, 08.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG EN DROOG | VRIJ DROGE WEEK MET ZACHTE DAGEN

Het wordt een mooie dag met een matige wind uit west-noordwest en maximumtemperaturen rond 17 à 18 graden. In de loop van de middag komt er wat meer hogere bewolking.

Vannacht daalt het tot rond 9 graden en er kan wat nevel of een mistbankje ontstaan. Morgen is het vrij zonnig en bij een matige zuidwestenwind wordt het 18 graden. De wind is morgen matig uit het zuidwesten.

Woensdag komt er meer wind maar het blijft vrij zonnig en met maxima rond 20 of 21 graden is woensdag een zachte dag. Donderdagnacht is er kans op enige regen, waarna de temperatuur een paar graden omlaag zal gaan. De dagen daarna zal de temperatuur weer wat inleveren. Donderdag en vrijdag wordt het ongEveer 17 graden, met wel vrij zonnig en overwegend droog weer.