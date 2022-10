Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 5 oktober, 08.00 uur door John Havinga

EERST VRIJ ZONNIG | WEEKEND WEER WAT KOELER

Het wordt een mooie dag eerst vrij zonnig, later komt er meer bewolking en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 graden. In de avond volgen er buien en ook in de nacht naar donderdag is er nog wat regen.

Vannacht daalt het tot rond 12 graden en het is bewolkt met nog af en toe wat regen. Morgen wordt het zonnig met een paar stapelwolkjes en bij een matige westelijke wind wordt het 17 graden.

Vrijdag verloopt ook droog met maxima rond 17 à 18 graden. Het waait daarbij matig uit het zuidwesten. Zaterdag staat in het teken van bewolking en enkele buien, met name in de ochtend. Het wordt dan 15 graden. Zondag komt de zon terug en dan wordt het 18 graden.