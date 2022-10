Bewoners ontwerpen nieuwe vormen van wonen

VEELERVEEN, WEDDE, VRIESCHELOO – Dinsdagavond was in Ons Noabershoes een bijeenkomst over nieuwe vormen van wonen in Wedde, Vriescheloo en Veelerveen.

Het bewonersinitiatief Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen is begin 2022 gestart. Het doel van dit initiatief is om informatie te verzamelen over de woonwensen van de inwoners van de drie dorpen. De Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo en Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen willen graag weten of de inwoners van de dorpen er graag willen blijven wonen en wat daarvoor belangrijke zaken zijn. Via vragenlijsten, thema avonden en individuele gesprekken is al veel informatie verzameld.

In de afgelopen weken hebben inwoners gewerkt aan het ontwerpen van drie nieuwe vormen van wonen in de dorpen, met als doel de verzamelde informatie te vertalen naar concrete verbeteringen in de dorpen. Er is gewerkt aan nieuwe type woningen, maar ook aan ondersteunende voorzieningen die gemist worden.

Op dit moment werken de bewoners aan de toekomst van het gemeentehuis in Wedde, de pastoriewoning in Vriescheloo en een nieuw te ontwikkelen terrein voor hofjeswoningen in Veelerveen. Belangrijk vindt men dat de oplossingen voor zowel jong als oud een verbetering brengt aan het langer kunnen blijven wonen in de dorpen. Niet alleen ouderen missen op dit moment voldoende, meer levensloopbestendige, woningen. Ook starters en jonge gezinnen kunnen nu heel moeilijk een geschikte woning vinden in de dorpen waardoor zij noodgedwongen naar elders vertrekken.

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de verschillende oplossingsrichtingen. Hierbij worden de inwoners ondersteund door de Stichting Zo Willen Wij Wonen, een initiatief van het Nationaal Programma Groningen. Inwoners kunnen de vorderingen van het traject volgen via www.zowoontwesterwolde.nl. Ook kunnen zij zich daar aanmelden, zodat ze per mail uitgenodigd worden voor vervolgbijeenkomsten.

Het doel is om de verschillende nieuwe vormen van wonen de komende periode verder uit te werken, gericht op de daadwerkelijke realisatie ervan.

Op de foto de heren: Jan Mulder en Wouter van der Kolk

Ingezonden door Wouter van der Kolk

Foto’s: Jan Glazenburg