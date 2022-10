DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Zaterdagmorgen is bij een ongeval op de Tausendschrittmoor een 72 jarige motorrijder gewond geraakt. Hij moest in een bocht uitwijken voor een tegemoetkomende personenauto die op de verkeerde weghelft reed. Hij kwam hierbij ten val. De schade bedraagt 2.600 euro. De automobilist is doorgereden.

Zaterdagnacht/zondagochtend is tussen half twee en tien uur ingebroken bij een café aan de Lange Straße in Haren. De dieven namen het geld uit een spaarvarken en uit de kassa mee en probeerden de sigarettenautomaat open te breken. Ook vond er een poging tot inbraak gedaan bij een cafetaria aan dezelfde straat. In de Wesuweer Straße werd bij een restaurant ingebroken. Daar werd 200 euro uit de kassa buitgemaakt. De totale schade bedraagt 1.000 euro.

Meppen

Bij een ongeval op de Lingener Straße in Meppen is zondagmiddag een 87 jarige voetganger gewond geraakt. Hij werd over het hoofd gezien door een 82 jarige bestuurder van een VW, toen deze de rotonde richting de B70 verliet. De voetganger is met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. De schade bedraagt 500 euro.

Door onbekende oorzaak is zondag rond acht uur An der Haarbrücke in Meppen een met bouwafval gevulde container in brand geraakt. Het vuur werd door brandweer Meppen geblust. De schade wordt op 500 euro geschat. Er is niemand gewond geraakt.

Aus bisher ungeklärter Ursache gegen am Sonntag gegen 8 Uhr ein mit Bauschutt beladener Baucontainer an der Straße in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Meppen war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.