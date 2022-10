DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vanmorgen is om 10.10 uur op de B402, ter hoogte van Bokeloh, een met 195 varkens beladen vrachtwagen omgekiept. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend. De bestuurder raakte zwaargewond. Ongeveer 100 varkens kwamen om het leven en meerdere dieren liepen op de weg. Ze werden door de hulpdiensten gevangen en in een andere veeauto geladen. De weg is meerdere uren afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.

Bij een ongeval op de Haselünner Straße is gistermiddag om vier uur een scooterrijder gewond geraakt. Hij werd door een bestuurder van, vermoedelijk, een combi over het hoofd gezien, toen deze ter hoogte van nummer 18 de weg opreed. Om een aanrijding te voorkomen moest de scooterrijder hard remmen en kwam ten val. De bestuurder van de personenauto is doorgereden.

Haren

Tussen zaterdag en maandag is bij een bakkerij aan de Wesuweer Straße een poging tot inbraak gedaan. Hierbij werd ee deur beschadigd. De daders zijn niet binnen geweest en er is niets gestolen.