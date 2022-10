DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Dinsdagmiddag om kwart over vier is bij een verkeersongeval op de Industriestraße in Meppen een 16 jarige fietsster zwaargewond geraakt. Zij werd door een 57 jarige bestuurster van een VW over het hoofd gezien toen deze vanaf een parkeerplaats de weg op reed. Het slachtoffer reed op dat moment op het fietspad. De schade wordt op 350 euro geschat.

Bij een ongeval op de Lingener Straße in Meppen is 10 oktober om 17.00 uur een fietsster gewond geraakt. Zij moest sterk remmen om een aanrijding met een Audi A4 te voorkomen, waarvan de bestuurder plotseling remde om naar een tankstation af te slaan. Zij verloor op het natte wegdek de controle over haar fiets en kwam ten val. Omdat beide betrokkenen een andere verklaring afleggen roept de politie getuigen op zich te melden.

Haren

Tussen vrijdag en zondag is vanaf een terrein aan de Schwartenberger Straße in Haren een aanhanger gestolen. De schade wordt op 500 euro geschat.