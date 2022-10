Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 13 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIG | MORGEN EEN BEETJE ZON

Het wordt een bewolkte donderdag en geregeld valt er wat regen of motregen. Tot de avond is zeker zo’n 5 mm aan neerslag mogelijk. Veel wind is er niet met windkracht 2 tot 3 uit het zuiden en de temperatuur doet niet veel: die stijgt van 9 á 10 graden naar een maximum vanmiddag van 13 of 14 graden.

Vanavond valt er plaatselijk nog wat regen maar vannacht is het overwegend droog. Minimumtemperatuur komende nacht rond 9 graden en kans op mist of laaghangende bewolking.

Morgen wisselend bewolkt met af en toe zon en kans op een kortdurende bui, maximum morgen 14 á 15 graden en ook dan maar een zwakke tot matige wind. In het weekend is het ook licht wisselvallig met af en toe een beetje zon maar ook kans op een paar fases met een bui. De maximumtemperaturen in het weekend zijn 15 á 16 graden en er staat dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Meer wind dus in het weekend en meestal ook droog, want de meeste kans op regen is er vandaag.