Nacht van de Nacht. Een geheimzinnige zaklampenrondgang in en om het Klooster Ter Apel speciaal voor kinderen

TER APEL – Ooit wel eens in het aardedonker door de Kloostervertrekken of het Kloosterbos gelopen? Ga mee tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober 2022.

Met de foto-speurtocht gaan wij op zoek naar een bijzondere ‘kloostermop’, het bakbedje in de slaapcel en de ‘gezichtjes’ in de kerk. Wat ruiken wij in de ziekenzaal? Spanning verzekerd! Luister in het Kloosterbos naar het verhaal over lichtvervuiling, over het nachtleven van dieren en bekijk de sterrenhemel…Welke sterren herken jij? Tussendoor drinken we ‘Patergepruttel’ op de Kloosterenclave.

Programma

Rondgang Museum Klooster Ter Apel

Omgeven door de oude Klooster­muren wandelen wij in de avonduren door de aardedonkere zalen en Kruidentuin. Wat bracht vroeger licht in de duisternis? De kinderen oriënteren zich aan de hand van een foto-speurtocht.

Op de Kloosterenclave pruttelt een nachtelijke drankje…

Wandeling Kloosterbos

Natuurgidsen vertellen over het nachtelijk dierenleven en over lichtvervuiling. Theo Jurriens, sterrenkundige van de Rijksuniversiteit Groningen, neemt een telescoop mee en bij goed weer gaan we sterren kijken. Bij ongunstig weer wandelt hij mee en vertelt over wat we kunnen zien (wat we hebben gemist).

Praktische informatie

Datum en tijd: 29 oktober van 19.00 tot 21.15 uur (inloop vanaf 18.40 uur)

Specifiek een programma voor kinderen.

Neem je eigen zaklamp(en) of hoofdlampje mee!

Doorgang vindt plaats bij een minimale aanmelding van 12 personen.

Reserveren is noodzakelijk

Zie ook: https://www.kloosterterapel.nl/nl/evenement-nachtvandenacht-2022

