Subsidie voor theatervoorstelling over schaatslegende Marianne Timmer

GRONINGEN – ‘Timmertje, Timmertje, wat ga je doen?’ Het is volgend jaar 25 jaar geleden dat NOS-commentator Frank Snoeks deze memorabele woorden sprak toen Marianne Timmer twee gouden medailles won op de Olympische Spelen. Stichting Pandeon gaat daarom een theaterstuk maken over het leven van de schaatslegende uit Sappemeer. Daarvoor ontvangen ze € 40.000 subsidie uit de regeling ‘Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed’ van de provincie Groningen.

De voorstelling over het leven van Marianne Timmer wordt gespeeld door professionals en amateurspelers op het gebied van toneel, muziek en dans. De voorstelling vindt plaats op het complex van voetbalvereniging HSC in Sappemeer, tegenover het Achterdiep waar Timmer opgroeide. In de zomer van 2023 zijn er ongeveer 10 voorstellingen. Per voorstelling is plek voor zo’n 400 toeschouwers.

‘Het verhaal van Groningen’

Ook de tiendelige podcastserie ‘Het verhaal van Groningen’ krijgt subsidie. Hierin vertelt historicus Beno Hofman over de geschiedenis van de provincie en bezoekt hij één of meerdere musea die extra aandacht besteden aan het tijdvak. Hofman gaat in de podcast ook in gesprek met amateurgeschiedkundigen, lokale historische verenigingen en vrijwilligers. RTV Noord ontvangt €20.000 subsidie om de podcastserie te maken.

Ook subsidie

In de vierde aanvraagronde van 2022 krijgt Stichting KAR bijna €40.000 subsidie voor het project ‘Museum Dorpentour’, dat gaat over cultuurparticipatie in de gemeente Eemsdelta. Jongeren die nu niet of nauwelijks aan kunst en cultuur deelnemen worden uitgedaagd in hun eigen dorp aan de gang te gaan met kunst.

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Met deze regeling stimuleert de provincie actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten, die zich richten op inwoners van de provincie Groningen die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. De subsidie is ook voor activiteiten gericht op erfgoed, archeologie en het gebruik van de Nedersaksische taal. Dit jaar kunnen er nog aanvragen worden ingediend tot 1 november.

Bron: Provincie Groningen