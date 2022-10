D66 vraagt maakt zich zorgen over zoutwinning in ‘Babybos’ bij Winschoten

WINSCHOTEN – De Provinciale Statenfractie van D66 is bezorgd over de plannen van Nobian om boringen voor zoutwinning uit te voeren in en bij het ‘Babybos’ bij Winschoten. Dit bos is niet alleen een mooie plek voor inwoners om te recreëren, maar ook van grote symbolische waarde voor ouders en kinderen. Daarom stelt de fractie schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Wat D66 betreft mogen mijnbouwactiviteiten niet ten koste gaan van kostbare natuur. Statenlid Jurgen Elshof: “Wij willen daarom weten hoe zeker het is dat Nobian boringen mag uitvoeren in het bos en of het klopt dat hiervoor een weg door het bos moet worden aangelegd. Dat zouden wij echt bezwaarlijk vinden, zeker gezien de emotionele waarde van het bos.” De naam ‘Babybos’ verwijst naar de vele ouders die hier ter ere van de geboorte van hun kind een boom hebben geplant en is voor sommigen van hen ook een plek van herdenking.

De plannen zijn volgens de democraten extra opmerkelijk in het licht van het voornemen van de provincie om in de komende jaren juist méér bomen en groen te planten. D66 wil weten hoe de geplande boringen van Nobian en de bijbehorende bomenkap met deze ambitie te rijmen vallen. De beantwoording van de vragen wordt binnen enkele weken verwacht.

Ingezonden