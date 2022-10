Themaweek “DOE FF GEZOND!” RSG Ter Apel

TER APEL – De werkgroep Gezonde School organiseerde i.s.m. de sectie LO, de leerlingenraad RSG en de gemeente Westerwolde (HvdSG), hun jaarlijkse themaweek “DOE FF GEZOND!”

Hierin werden allerlei activiteiten aangeboden in het kader van gezondheid, bewegen, gezonde voeding, welbevinden en burgerschap.

Zo was er voor klas 1 een gezond ontbijtbuffet in de kantine, waren er voor klas 2 workshops over gezonde voeding/gezonde tussendoortjes, kregen alle leerlingen een traktatie aangeboden (huisgemaakte bananencake) en konden ze de hele week voetballen op het panna-veld.

Ook was er de jaarlijkse RSG-run, hadden alle examenleerlingen op donderdag een leuke sportdag en werden er rondom de school bloembollen geplant.

In de pauzes waren er dagelijks gezonde broodjes, verse soep, smoothies en gratis fruit. En natuurlijk altijd vers en gekoeld water van de nieuw aangeschafte watertap.

Voor alle 3e klassen was er de voorstelling “Veilig Uitgaan = Veilig Thuiskomen” van Koop & Co, over de invloed van alcohol en drugs in het verkeer.

De Havo/VWO-bovenbouw sloot deze gezonde week af in de sportzaal waar de Counterphase Foundation aanwezig was. Rudolf Kampers en zijn team gaven een mooie workshop over verbinding en het creëren van vrije ruimte voor bewustwording, dialoog en sociale actie. Dit zette de leerlingen zeker aan tot nadenken over hun toekomst.

Het was weer een gezellige, gezonde en geslaagde week!

Ingezonden door Marian Fisher