Damteam CBS “De Loopplank” uit Blijham kampioen Oost-Groningen

WINSCHOTEN, BLIJHAM – Woensdagmiddag 12 oktober is in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten de finale afgewerkt van het 9e scholendamtoernooi in de regio Oost-Groningen, waarbij het damteam van CBS “De Loopplank” uit Blijham, tot kampioen werd gehuldigd.

Aan deze finale, voor basisschoolleerlingen, namen 6 teams deel uit de regio Oost-Groningen. De viertallen werkten daarbij een zogenaamd rondtoernooi af, d.w.z. dat alle teams één keer tegen elkaar speelden in vijf ronden, waarbij de organisatie wederom in handen was van Damclub Winschoten. Na een welkomstwoord van voorzitter Han Tuenter en enkele spelregeltips van bestuurslid Jakob Pronk, schoven de 24 leerlingen achter de borden. Als “tafelarbiter” fungeerden daarbij Martin Viel, Jakob Pronk en Han Tuenter.

Bekers en medailles

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door Jakob Pronk en Han Tuenter. Voor de podiumplekken was voor elk team een beker beschikbaar. Daarnaast kregen alle deelnemers tevens een medaille uitgereikt. Het team van CBS “De Loopplank” uit Blijham wist bij dit kampioenschap alle wedstrijden winnend af te sluiten, terwijl teamlid Timo een 100% score realiseerde. Goud was dus voor het winnende team van CBS De Loopplank uit Blijham dat bestond uit Liam L, Liam N, Nikki en Timo. Het zilver was voor IKC St. Vitus 1 uit Winschoten en werd gevormd door Lise, Deyon, Sem en Wouter. Het brons was tenslotte voor het team van CBS Het Baken uit Westerlee dat bestond uit: Finn, Lennard, Jarno en Vincent. IKC St. Vitus 2 uit Winschoten bestond uit de volgende spelers: Anne, Ian, Fenne en Dennis. CBS Annewieke uit Scheemda kwam met Jelani, Xander, Stijn en Hendri aan de start. Alleen het team van CBS Maranatha uit Winschoten had 5 spelers in de gelederen namelijk: Bram, Laurien, Cato, Sophie en Marinthe die onderling gingen rouleren.

Eindstand 9e scholendamtoernooi Regio Oost-Groningen

1. CBS De Loopplank, Blijham 10 punten 32 bp

2. IKC St. Vitus 1, Winschoten 7 punten 26 bp

3. CBS Het Baken, Westerlee 4 punten 17 bp

4. IKC St. Vitus 2 Winschoten 4 punten 14 bp

5. CBS Annewieke, Scheemda 3 punten 17 bp

6. CBS Maranatha, Winschoten 2 punten 12 bp

De organisatie was zoals gezegd in handen van Damclub Winschoten en kon het toernooi na twee jaren van corona beperkingen weer doorgang vinden. Voor de zomervakantie was reeds duidelijk dat de meerderheid van de basisscholen hun activiteiten naar voren had getrokken, omwille van de verwachte coronagolf in de herfst. Begin juni viel daarom een uitnodiging op de mat bij de basisscholen in de voormalige gemeente Bellingwedde, gemeente Pekela en gemeente Oldambt om deel te nemen aan het 9e scholendamtoernooi. Uiteindelijk konden 5 basisscholen één of meerdere teams formeren.

Provinciaal Kampioenschap

Zowel CBS De Loopplank uit Blijham als het team van IKC St. Vitus 1 uit Winschoten hebben zich geplaatst voor het provinciaal kampioenschap, dat begin volgend jaar op de planning staat in de provincie Groningen.

Persoonlijk kampioenschap

Binnenkort gaat een uitnodiging de deur uit voor het persoonlijk kampioenschap dammen in de Regio Oost-Groningen, gescheiden voor zowel groep 4 t/m 6, alsmede groep 7/8.

Jeugdafdeling Damclub Winschoten

De deelnemende leerlingen werden na afloop nog geattendeerd op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten dat vanaf woensdagmiddag 19 oktober haar intrek neemt in de “cursusruimte” van de bibliotheek in Winschoten. Door ervaren trainers kunnen de leerlingen zich vervolgens verder gaan verdiepen in de damtheorie. Uiteraard wordt er veel geoefend en kunnen de jongelui opgaan voor hun eerste damdiploma.

Kampioen

Nadat CBS Annewieke uit Scheemda voor de coronabeperkingen in 2019 beslag legde op zowel de wisselbeker bij groep 4 t/m 6 als bij groep 7/8, werd dit jaar de trofee bij groep 4 t/m 6 gewonnen door CBS Maranatha 2 uit Winschoten. Bij groep 7/8 mag CBS De Loopplank uit Blijham de trofee een jaar in de prijzenkast zetten.

Ingezonden door Geert Lubberink