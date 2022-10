DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Bij een appartementencomplex aan de Schützenstraße in Meppen is een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een deur, maar slaagden er niet in om binnen te komen. Ze hebben voor 1.000 euro schade aangericht.

Tussen woensdag 16.30 en donderdag 7.00 uur is ter hoogte van een café aan de Markt in Meppen een bank beschadigd. Dit is met een onbekend voertuig gebeurd. De veroorzaker is er vandoor gegaan.