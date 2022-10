Westerwolde op bezoek bij Engelbert

ENGELBERT – Hoewel iedere wedstrijd in de derde klasse C voor Westerwolde een krachtmeting zal zijn, is de wedstrijd van komende zondagmiddag 16 oktober in en tegen Engelbert meteen al aan het begin van de competitie een uiterst serieus duel. Beide ploegen hebben uit de eerste drie wedstrijden zes punten behaald en ook het doelsaldo van zowel Engelbert als Westerwolde is 0. Hierdoor bivakkeren beide teams respectievelijk op de derde en vierde plaats in de voorlopige competitiestand en dus betekent winst of verlies aanhaken bij koploper FC Lewenborg of eventueel afzakken naar de middenmoot.

Promovendus Engelbert heeft dus zes punten uit drie wedstrijden met een doelsaldo van 7 – 7. Engelbert won tot dusver van MOVV en SVZ , maar verloor afgelopen zondag van Groninger Boys. Westerwolde heeft dus eveneens zes punten uit drie wedstrijden met een doelsaldo van 6 – 6. De Vlagtwedders wisten hun wedstrijden tegen LEO (Loon) en PJC in winst om te zetten, maar verloor in de tot dusver meest doelpuntrijke wedstrijd met duidelijke cijfers van titelkandidaat FC Lewenborg. Een duik in de geschiedenis leert dat de wedstrijden tussen Engelbert en Westerwolde meestal doelpuntrijke ontmoetingen waren. Al met al dus genoeg ingrediënten om zondag op Sportpark Engelbert aan de Woldjerspoorweg een spannend en hopelijk mooi duel tegemoet te zien.

De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter J.G. May en er zal om 14.30 uur worden afgetrapt. Als enige ploeg in 3C beginnen de thuiswedstrijden van Engelbert een half uur later dan gebruikelijk is bij de overige teams in deze klasse.

