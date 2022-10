Tweede bijeenkomst Gronings Vuur op 21 oktober in Ter Apel

TER APEL – Gronings Vuur is geland in Westerwolde. Ze organiseren op 21 oktober in het Spiekerhûs, Ter Apel een bijeenkomst met als titel: Kampvuur. Een warme avond voor iedereen die nieuwsgierig is en een aanrader voor de mensen die zin hebben om mee te doen aan de culturele productie. Wil je erbij zijn? Meld je aan via communicatie@groningsvuur.nl.

Voel het vuur

Hoor de verhalen en gedichten

Luister naar muziek

Ontmoet elkaar

Verwonder je

En deel jouw idee…

19.30 uur Inloop met koffie en thee. Tijdens de inloop is er vast gelegenheid om de speciale verhalenexpo te bekijken!

20.00 uur Start programma met onder meer de volgende onderdelen:

-Westerwoldse verhalen van inwoners, opgetekend en verteld door de Gronings Vuur schrijvers: Meinte Dirksen, Fieke Gosselaar, Aly Freije, Renee Luth, Lilian Zielstra. Verhalen achter de voordeur: lees en luister!

-Terugblik op de VONK- en Brandstofavond. We zoomen samen met inwoners in op enkele onderwerpen waarvoor het vuur ging branden!

-Er was eens…een sprookje, geschreven en verteld door Rineke Dijkinga

-Vooruitblik op de creatieve werkplaatsen van Gronings Vuur op 30 oktober en 6 november

We sluiten rond 21.30 de avond af. Na afloop ben je welkom voor een drankje!



Spiekerhûs, Sellingerstraat 45, Ter Apel

Ingezonden