Rode beuk Veendam grijpt naast titel: boom van het jaar

VEENDAM – De rode beuk in recreatiegebied het Borgerswold heeft niet de titel “boom van het jaar” gewonnen.

SBNL Natuurfonds organiseerde voor de vijfde keer de verkiezing van de Boom van het Jaar.

Iedereen kon zijn of haar favoriete boom daarvoor aanmelden. Bij deze verkiezing ging het vooral om het verhaal achter de boom.

Een jury koos per provincie één genomineerde boom. Voor de provincie Groningen was dit de gewone rode beuk in het recreatiegebied het Borgerswold. Deze rode beuk (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) is geplant in 1980. Het is geen oude, grote of monumentale boom, het is een gewone beuk. Maar wat maakt hem dan zo bijzonder? De meeste mensen denken bij een boom aan een stam met kroon en wortels maar deze boom heeft zijn originele groeivorm nog zoals een boom hoort te zijn. De boom heeft en krijgt alle ruimte om in zijn natuurlijke habitat uit te groeien. Dat maakt deze gewone rode beuk toch bijzonder.

Helaas heeft de boom niet gewonnen. De Markiezeneik op het landgoed Amelisweerd in de gemeente Bunnik kreeg de meeste stemmen. “Wij zijn er ontzettende trots op dat de rode beuk is genomineerd en hoort tot de mooiste 10 van Nederland. Iedereen bedankt voor het stemmen!” meldt gemeente Veendam op Facebook.