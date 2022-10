Politie onderzoekt explosie horecagelegenheid centrum Emmen

EMMEN – Aan de Kolhoopstraat in Emmen heeft in de nacht van 19 op 20 oktober 2022 een explosie plaatsgevonden bij een horecagelegenheid. Dit gebeurde rond 04:00 uur. Er was niemand in het pand aanwezig en er is niemand gewond geraakt. De schade aan het pand is groot. De politie is een onderzoek gestart.

De politie kreeg rond 04:00 uur een melding van een explosie. Bij aankomst zagen ze dat de schade aan het pand aanzienlijk was. De politie gaat uit van opzet. Op dat moment was er niemand in het pand of directe omgeving aanwezig. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen. Als er wel personen aanwezig geweest waren, had het heel anders af kunnen lopen.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en spreekt op dit moment met mogelijke getuigen in de buurt van de locatie van de explosie.

Tips? Bel!

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over wat er vannacht bij de horecagelegenheid aan de Kolhoopstraat heeft plaats gevonden? Bel dan de politie. Heeft u beelden vastgelegd bijvoorbeeld via een deurbelcamera? Laat het de politie weten of stuur de beelden in via politie.nl. Heeft u wellicht iemand voorafgaande aan de explosie zich in de omgeving van de Kolhoopstraat zien ophouden, laat het ons ook weten en bel 0900-8844 of meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Bron: Politie Drenthe