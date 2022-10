Halloweenoptocht in Vlagtwedde weer een groot succes

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 28 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTE VRIJDAG | NA HET WEEKEND KOELER

Het wordt vandaag een vrij mooie dag met vanochtend flinke zonnige perioden en wat midden- en hoge bewolking. Vanmiddag is er opnieuw meer bewolking en in de loop van de middag en vanavond zou net als gisteren een kleine bui kunnen vallen. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid, die draait naar het zuidwesten. Let op de temperatuur: die gaat heel geleidelijk omhoog naar een maximum van 20 á 21 graden!

Vannacht is het droog met enkele opklaringen maar morgenochtend is het zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Ook morgenmiddag zou lokaal nog een buitje kunnen vallen, maar er is ook wel wat zon. De temperatuur pakt iets minder hoog uit want vannacht is het ongeveer 12 graden en morgenmiddag wordt het zo’n 18 graden.

Zondag komt de 20 graden weer in beeld en dat is een droge dag met vrij veel zon. Maandag is het ook nog zacht met een graad of 18. Daarna breekt alles op de weerkaart vanuit het westen een beetje door en gaan we terug naar 15 graden, en later volgende week naar 10 tot 13 graden. Daarbij wordt het ook wisselvallig met af en toe een periode met meer regen.