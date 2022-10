Themamiddag hulphonden bij Senioren van Nu Westerwolde

TER APEL – Op vrijdagmiddag jl. was het echtpaar Klazien en Fred van Brandwijk met buddyhond Lio te gast bij Senioren van Nu Westerwolde. Zij zetten zich al vele jaren actief in voor het KNGF, het Koninklijk Nederlandse Geleidenhonden Fonds.

Ondanks het uitzonderlijk fraaie zomerweer (het was nog nooit zo warm in oktober) waren toch zo’n 35 leden aanwezig om de lezing van Klazien van Brandwijk en haar man Fred bij te wonen.

Het KNGF is met name bekend en befaamd door de opleiding van honden tot hulphond, waarvan de blindengeleide hond ongetwijfeld de bekendste is. Daarnaast zijn er ook opleidingen voor andere soorten hulphonden. Zoals de buddyhond, die met namen wordt ingezet voor mensen met een ptss (post traumatisch stress syndroom) of autistische kinderen.

De opleiding tot hulphond is langdurig, liefdevol en kostbaar. Belangrijkste uitgangspunt bij de opleidingen is het welzijn van de hond. Honden zijn trouw, leergierig en sociaal. Dat stelt hen in staat om heel veel te leren, zonder af te leren dat ze hond zijn.

Klazien werkte in de jaren 90 als humanistisch geestelijk raadsvrouw bij Defensie, onder andere bij de Luchtmacht en bij het Korps Mariniers. In die functie is ze onder andere in 1992 / 1993 uitgezonden geweest naar Cambodja. Daar heeft ze heftige traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Als gevolg daarvan kreeg ze later psychische problemen en kreeg ze therapeutische begeleiding. Sinds begin 2014 is Lio, een kruising tussen een Herder en een Golden Retriever, als buddyhond dag en nacht bij Klazien. Daardoor is ze in staat om weer een zo normaal mogelijk leven te leiden. Mede hierdoor is het ook mogelijk dat het echtpaar van Brandwijk zich onafgebroken inzet voor het KNGF. Overigens heeft Lio op 10-jarige leeftijd inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd voor buddyhonden bereikt. Hij blijft uiteraard bij het gezin, maar zal binnenkort gezelschap krijgen van een nieuw buddyhond.

Het opleiden van hulphonden is duur. Een manier om inkosten te verwerven is het inzamelen van plastic doppen. Dat is vooral lucratief als het om grote hoeveelheden gaat. Het bestuur van Senioren van Nu Westerwolde wil zich inspannen om samen met de leden en andere belangstellenden de Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland hierbij te ondersteunen.

Anne Hof, secretaris Senioren van Nu Westerwolde